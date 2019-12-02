СК задержал организатора перевозок по делу о ДТП в Забайкалье

Автобус сообщением Чита — Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днем траура по погибшим.
Сегодня по подозрению в совершении преступления следователи задержали 30-летнего жителя города Читы, индивидуального предпринимателя, который являлся организатором перевозки пассажиров автобусом, попавшим в аварию.
Светлана Петренкоофициальный представитель СК РФ
Она добавила, что в офисе предпринимателя и по месту его жительства прошли обыски. Также обыски проведены в управлении ГИБДД УМВД по региону, управлении Государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю.