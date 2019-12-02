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18:58 (мск), источник: РИА Новости

В китайском Шэньяне загорелась жилая высотка

ПЕКИН, 2 дек — РИА Новости. Жилое высотное здание горит в китайском городе Шэньян в провинции Ляонин, сообщает Центральное телевидение Китая.

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Сообщается, что возгорание произошло около 21.30 по местному времени (16.30 мск) в жилом комплексе, состоящем из высотных зданий.

На распространенных видеокадрах с места происшествия видно, что сильное пламя с нижних этажей здания быстро распространяется на верхние.

Как сообщает телеканал, с внешних стен здания уже отваливается теплоизоляционный материал.

О причинах возгорания неизвестно, информации о пострадавших также нет. На место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Во время загрузки произошла ошибка.
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