18:58 (мск), источник: РИА Новости
В китайском Шэньяне загорелась жилая высотка
ПЕКИН, 2 дек — РИА Новости. Жилое высотное здание горит в китайском городе Шэньян в провинции Ляонин, сообщает Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что возгорание произошло около 21.30 по местному времени (16.30 мск) в жилом комплексе, состоящем из высотных зданий.
Как сообщает телеканал, с внешних стен здания уже отваливается теплоизоляционный материал.
О причинах возгорания неизвестно, информации о пострадавших также нет. На место происшествия прибыли пожарные расчеты.