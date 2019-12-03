00:15 (мск), источник: РИА Новости
Последствия обрушения моста под Оренбургом попали на видео
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Следователи показали последствия обрушения автомобильного моста под Оренбургом, в результате которого пострадали два человека.
Видео с кадрами случившегося СК опубликовал на своем
В понедельник обрушился пролет автомобильного моста на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина. По данным МЧС, обрушение произошло, когда по ремонтируемому мосту при проведении работ проезжал большегруз с полуприцепом. Как отмечает СК, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.
Позднее следователи завели уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба».