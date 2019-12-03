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00:15 (мск), источник: РИА Новости

Последствия обрушения моста под Оренбургом попали на видео

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Следователи показали последствия обрушения автомобильного моста под Оренбургом, в результате которого пострадали два человека.

Источник: РИА "Новости"

Видео с кадрами случившегося СК опубликовал на своем YouTube-канале. В ролике видны разрушенные плиты моста, а также придавленные автомобили и перевернутый грузовик.

В понедельник обрушился пролет автомобильного моста на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина. По данным МЧС, обрушение произошло, когда по ремонтируемому мосту при проведении работ проезжал большегруз с полуприцепом. Как отмечает СК, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.

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Позднее следователи завели уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба».

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