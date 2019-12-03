Следователи установили виновного в гибели Superjet в мае этого года

«Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что «в гибели более 40 человек обвиняется командир воздушного судна Денис Евдокимов».
Евдокимову инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц), — сообщал ранее СКР.
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево».
В ведомстве напомнили, что всего на момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди, которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании «Аэрофлот», экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт «Шереметьево», совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.