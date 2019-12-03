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01:32 (мск), источник: Интерфакс

Следователи установили виновного в гибели Superjet в мае этого года

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — СКР завершил расследование уголовного дела о крушении самолета SSJ100 в мае текущего года в аэропорту «Шереметьево», вина за гибель 41 человека возложена на командира корабля Дениса Евдокимова, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

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«Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами», — сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что «в гибели более 40 человек обвиняется командир воздушного судна Денис Евдокимов».

Евдокимову инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц), — сообщал ранее СКР.

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево».

«Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести», — отмечали в СКР.

В ведомстве напомнили, что всего на момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди, которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании «Аэрофлот», экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт «Шереметьево», совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.

Справка
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100

Новые подробности авиакатастрофы, в которой погиб 41 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
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