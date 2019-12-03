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14:04 (мск), источник: ТАСС

В Воронежской области перевернулся автобус

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/ — По данным экстренных служб, в аварии пострадали 14 граждан Украины.

Автобус перевернулся в Богучарском районе Воронежской области, сообщила во вторник ТАСС представитель пресс-службы главка МВД по региону.

«В 12:30 на 763-м км автодороги М-4 “Дон” в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. Есть пострадавшие, их число уточняется», — сообщила представитель пресс-службы.

По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.

«Движение в сторону юга ограничено. ДТП произошло в условиях снегопада», — уточнила она.

По данным экстренных служб, в аварии пострадали 14 граждан Украины. «Автобус [ехал] из Запорожья в направлении Воронежа. На 760-м км трассы “Дон” он опрокинулся на встречную полосу», — сказал источник.

В экстренных службах уточнили, что в аварии никто не погиб, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Как уточнил ТАСС представитель центра медицины катарстроф, «14 пострадавших из 28 будут госпитализированы, из них двое тяжелые — травмы спинальные. Остальные — ушибы мягких тканей и порезы».

В ЕДДС Богучарского района сообщили, что пострадавших пассажиров будут доставлять в ближайшую больницу в город Богучар.

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