14:54 (мск), источник: Известия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве и Челябинске задержали двух главарей и семерых членов «Хизб
Уточняется, что это граждане России или уроженцы государств Центральной Азии.
По версии следствия, по указанию зарубежных эмиссаров задержанные «целенаправленно распространяли на территории России идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти».
При обысках у членов организации нашли и изъяли запрещенную литературу, средства связи и электронные носители информации.
Возбуждено несколько уголовных дел.
«Хизб
*Террористическая организация, запрещенная в России.