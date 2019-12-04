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00:53 (мск), источник: РИА Новости

Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ

ВОРОНЕЖ, 3 дек — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко предположил, что дом в поселке Яковлево, где взорвался газ, придется сносить.

Информация о происшествии на улице Шаландина в Яковлево поступила спасателям в 20.05 мск. По последним данным, в результате хлопка бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме пострадали шесть человек. Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этаж.

«Вопрос — это где люди будут жить. Эта проблема в течение завтрашнего дня будет решена. Здесь есть несколько вариантов, мы их сейчас все обсудили. Завтра мы узнаем, что делать с этим домом. То ли он подлежит восстановлению, или не подлежит. По всей вероятности, придется строить новый дом, этот сносить», — сказал Савченко.

По предварительной информации, в доме были прописаны 24 человека, 18 человек оперативно эвакуировали. По данным спасателей, еще один человек может находиться под завалами.

Во время загрузки произошла ошибка.
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