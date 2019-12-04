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05:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Годовалый ребенок вернулся в полыхающий дом за щенком и погиб

В американском штате Арканзас годовалый ребенок вернулся в горящий дом, чтобы спасти любимого щенка, и погиб. Об этом сообщает газета The Sun.

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В субботу, 30 ноября, около 17:00 по местному времени в доме супругов Куртис и Кейтлин Шарп (Kurtis and Caitlin Sharp) вспыхнул пожар. Вместе с младенцем по имени Локи Николи Мейсон (Lokey Nicholi Mason) они выбежали на улицу и принялись звать на помощь.

Пока семья тушила возгорание, ребенок улизнул в полыхающее здание, чтобы спасти питомца.

«Ему не удалось защитить щенка от пожара», — отметил отец. Мальчика также нашли мертвым.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за сбоя в электроснабжении, передает местная газета The Democrat Gazette. Точная причина пожара выясняется. По делу идет расследование.

В августе сообщалось, что в Англии пенсионерка погибла, спасая своего мужа от пожара. Она с супругом сидела дома, когда злоумышленники подожгли припаркованный рядом автомобиль. При эвакуации их жилья жена попыталась помочь больному мужу выйти на улицу, упала и ударилась головой.

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