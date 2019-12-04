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10:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Собака в Англии включила микроволновку и устроила пожар

Собаку в городе Станфорд-ле-Хоп в английском графстве Эссекс оставили одну дома хозяева. Каким-то образом собака породы хаски умудрилась включить микроволновку, из-за чего начался пожар.

Источник: AFP/GETTY

Как выяснилось позже, хозяин оставил в микроволновке еду, а сама СВЧ-печь была подключена к сети. Упаковка булок, лежавшая в микроволновке, загорелась, начался пожар.

Хозяин узнал о происходящем в доме благодаря мобильному приложению с функцией оповещения о пожаре.

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Как сообщили в пожарной службе, благодаря приложению и установленной в доме камере видеонаблюдения, сотрудники экстренной службы перед выездом смогли получить представление о масштабах происходящего.

По рассказам пожарных, когда они приехали на место, вся кухня была в дыму. Они сразу же проверили, не распространился ли огонь на другие комнаты и помещения в доме.

Как уточнили пожарные, собака, включившая микроволновку, не пострадала при возгорании в доме.

В пожарной службе района Коррингем назвали произошедшее «очень странным случаем».

«Этот случай доказывает, что микроволновка не должна использоваться для хранения продуктов, и в ней ничего не должно находиться, когда она не используется», — заявили в пожарной службе.

«Следите за тем, чтобы ваша микроволновка была чистой и чтобы в ней не было каких-то предметов, еды или пакетов. Животные и дети могут включить печь, и для них сделать это гораздо легче, чем вы думаете», — подчеркнули в пожарной службе.

В 2013 году на новогодние праздники голодная собака, которую оставили дома хозяева, устроила крупный пожар на одном из альпийских курортов. Собака включила электрическую плиту, пытаясь добраться до лежавшей на ней еды. Тогда дом в австрийской коммуне Штег полностью сгорел, собака погибла. Пожар тушили около 140 человек в течение трех часов.

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