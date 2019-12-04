10:16 (мск), источник: BBC News Русская служба
Собака в Англии включила микроволновку и устроила пожар
Собаку в городе
Как выяснилось позже, хозяин оставил в микроволновке еду, а сама
Хозяин узнал о происходящем в доме благодаря мобильному приложению с функцией оповещения о пожаре.
Как сообщили в пожарной службе, благодаря приложению и установленной в доме камере видеонаблюдения, сотрудники экстренной службы перед выездом смогли получить представление о масштабах происходящего.
По рассказам пожарных, когда они приехали на место, вся кухня была в дыму. Они сразу же проверили, не распространился ли огонь на другие комнаты и помещения в доме.
Как уточнили пожарные, собака, включившая микроволновку, не пострадала при возгорании в доме.
В пожарной службе района Коррингем назвали произошедшее «очень странным случаем».
«Этот случай доказывает, что микроволновка не должна использоваться для хранения продуктов, и в ней ничего не должно находиться, когда она не используется», — заявили в пожарной службе.
«Следите за тем, чтобы ваша микроволновка была чистой и чтобы в ней не было
В 2013 году на новогодние праздники голодная собака, которую оставили дома хозяева, устроила крупный пожар на одном из альпийских курортов. Собака включила электрическую плиту, пытаясь добраться до лежавшей на ней еды. Тогда дом в австрийской коммуне Штег полностью сгорел, собака погибла. Пожар тушили около 140 человек в течение трех часов.