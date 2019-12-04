WSJ: Германия может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Ведомство склоняется к тому, что к преступлению может быть причастна Россия, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Если это подтвердится, то против России могут ввести санкции, утверждает издание.
Прокуратура в Германии уже определила подозреваемого и он может быть связан с правительством России, пишет газета. Дело могут передать федеральному прокурору уже сегодня, 4 декабря.
В связи с этим правительство Германии может быть вынуждено ввести «дипломатические или другие санкции», что угрожает энергетическому партнерству стран.
Грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили в Берлине 23 августа. К нему подъехал человек на велосипеде и несколько раз выстрелил ему в спину. По подозрению в убийстве арестован россиянин. В докладе Bеllingcat, The Insider, центра «Досье» и Der Spiegel утверждается, что российские власти могли помочь в создании ложной личности предполагаемого преступника.