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08:23 (мск), источник: Коммерсантъ

WSJ: Германия может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура ФРГ может передать дело об убийстве в Берлине гражданина Грузии федеральному прокурору, который занимается делами по национальной безопасности.

Источник: Reuters

Ведомство склоняется к тому, что к преступлению может быть причастна Россия, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Если это подтвердится, то против России могут ввести санкции, утверждает издание.

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Прокуратура в Германии уже определила подозреваемого и он может быть связан с правительством России, пишет газета. Дело могут передать федеральному прокурору уже сегодня, 4 декабря.

В связи с этим правительство Германии может быть вынуждено ввести «дипломатические или другие санкции», что угрожает энергетическому партнерству стран.

Грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили в Берлине 23 августа. К нему подъехал человек на велосипеде и несколько раз выстрелил ему в спину. По подозрению в убийстве арестован россиянин. В докладе Bеllingcat, The Insider, центра «Досье» и Der Spiegel утверждается, что российские власти могли помочь в создании ложной личности предполагаемого преступника.

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