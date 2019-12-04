08:45 (мск), источник: ТАСС
Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии
О пострадавших не сообщается.
ТАСС, 4 декабря. Возгорание произошло на борту российского рыболовецкого траулера. Об этом сообщает в среду полиция губернии Финнмарк на севере Норвегии, не уточняя название судна.
«Сообщения о пожаре на борту российского траулера, стоящего на причале в Ботсфьорде», — сообщается на странице правоохранительной структуры в Twitter. По данным полиции, пожар начался на камбузе.
Скорая помощь и спасатели находятся на месте происшествия, о пострадавших не сообщается.