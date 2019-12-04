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08:45 (мск), источник: ТАСС

Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

О пострадавших не сообщается.

ТАСС, 4 декабря. Возгорание произошло на борту российского рыболовецкого траулера. Об этом сообщает в среду полиция губернии Финнмарк на севере Норвегии, не уточняя название судна.

«Сообщения о пожаре на борту российского траулера, стоящего на причале в Ботсфьорде», — сообщается на странице правоохранительной структуры в Twitter. По данным полиции, пожар начался на камбузе.

Скорая помощь и спасатели находятся на месте происшествия, о пострадавших не сообщается.

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