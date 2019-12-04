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13:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль отреагировал на обвинения в адрес России в убийстве соратника Басаева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными подозрения в причастности Москвы к убийству гражданина Грузии в Берлине. Об этом сообщает ТАСС в среду, 4 декабря.

Источник: AP 2019

Песков также отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, может ли информация о «российском следе» в этом деле омрачить встречу президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Париже 9 декабря.

Представитель Кремля подчеркнул, что никакого отношения преступление, совершенное в августе текущего года в ФРГ, к российским властям не имеет.

США считают, что за убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине стоят российские власти.

23 августа в одном из берлинских парков в районе Моабит киллер дважды выстрелил в голову Хангошвили. Вскоре по подозрению в совершении убийства был задержан 49-летний россиянин.

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По данным ряда СМИ, Хангошвили был одним из приближенных лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева. Во время чеченской войны он якобы командовал 50−60 бойцами.

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