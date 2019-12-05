Дело возбудили против трех жителей Камчатки, которые держали дома краснокнижных кречетов

«По версии следствия, с ноября по 3 декабря 2019 года, то есть до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов, организованная группа, состоящая из троих человек, незаконно приобрела, осуществила содержание и хранение 21 особи диких птиц отряда соколообразных — кречетов в квартире, расположенной в районе улицы Терешковой и в гараже в районе улицы Войцешека в городе Петропавловске-Камчатском», — говорится в сообщении.
Ущерб государству от их действий оценивается более чем в 23 млн рублей. Региональное следственное управления СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ («Незаконная добыча, содержание и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу РФ»).
После изъятия и осмотра птицы переданы специалисту-орнитологу для оценки их состояния и решения вопроса о выпуске в естественную среду обитания. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения. Преступление выявлено и расследуется совместно с полицией региона и Управлением ФСБ Камчатки.