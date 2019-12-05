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04:35 (мск), источник: ТАСС

Дело возбудили против жителя Хабаровска, которого избили полицейские при задержании

ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Следствие возбудило два уголовных дела против пожилого жителя Хабаровска, которого избили полицейские при задержании. Ему вменяют угрозы насилием сотрудникам правоохранительных органов, сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Источник: РИА "Новости"

В социальных сетях на прошлой неделе распространилось видео, на котором запечатлен момент задержания местного жителя — пожилого мужчины — на проезжей части. На кадрах видно, как один из сотрудников полиции с табельным оружием в руках с разбега пинает мужчину ногой в грудь, тот от удара падает в кювет. Затем к мужчине подбегают еще несколько сотрудников и начинают наносить ему удары руками и ногами. Ранее по факту применения физической силы полицейскими было возбуждено дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении 67-летнего мужчины возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (“Угроза применение насилия в отношении представителя власти”)», — говорится в сообщении.

Обвиняемый угрожал полицейскому, держа отвертку в руках во дворе дома в Индустриальном районе Хабаровска. Затем он попытался скрыться от полиции и, уходя от погони, совершил ДТП. Мужчина отказался выполнять требования инспекторов ДПС после этого, угрожал им также отверткой. Свою вину он не признает, ранее он был лишен водительских прав.

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