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10:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Матрос открыл стрельбу на базе Перл-Харбор, есть жертвы

Американский моряк, который проходил службу на подлодке USS Columbia, застрелил двух гражданских служащих, после чего покончил жизнь самоубийством на военной базе Перл-Харбор на Гавайях. Еще один человек был ранен.

Источник: GETTY IMAGES

Из-за инцидента базу закрывали, но сейчас она вновь открыта. Стрельба произошла в 14:30 по-местному времени. Личности стрелка и погибших пока не раскрываются.

Погибшие были гражданскими сотрудниками министерства обороны, выживший находится в стабильном состоянии.

Контр-адмирал Робб Чедвик, выступая на пресс-конференции, сообщил, что пока непонятно, сознательно ли стрелок выбирал своих жертв или вел огонь по случайным людям. По его словам, нападавший проходил службу на подлодке USS Columbia.

Контр-адмирал Робб Чедвик | Источник: GETTY IMAGES

Судно сейчас проходит техническое обслуживание на верфи Перл-Харбора, сообщают американские СМИ.

Чедвик выразил соболезнования близким погибших и пострадавших. Он сообщил, что расследованием инцидента заняты служба безопасности военной базы и Служба криминальных расследований ВМС США.

Губернатор Гавайев Дэвид Игэ сообщил в «Твиттере», что свою помощь предложил Белый дом.

Стрельба произошла спустя всего три дня после 78-й годовщины атаки японской военной авиации на Перл-Харбор, в результате которой погибли более 2300 человек.

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