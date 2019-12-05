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15:18 (мск), источник: Ведомости

В Египте разбился истребитель российского производства МиГ-29

Контракт по их поставкам продолжает выполняться.

Источник: Сергей Портер / Ведомости

В четверг, 5 декабря, в Египте при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение один из истребителей МиГ-29, поставленный Россией для ВВС Египта в рамках коммерческого контракта от 2016 г., стало известно «Ведомостям». По предварительной информации, египетский пилот успел катапультироваться, но пока о состоянии его здоровья конкретных данных не поступало, сообщили «Ведомостям» два менеджера предприятий оборонной промышленности. По их словам, причиной инцидента могли стать либо технические неполадки в комплексной системе управления истребителя, либо неправильные действия пилота.

Устанавливать причины аварии будет специальная комиссия ВВС Египта, российская сторона в ближайшее время вышлет в Каир своих специалистов, чтобы оказать содействие в расследовании, добавил один из собеседников. Представители «Рособоронэкспорта» (спецэкспортер российских вооружений) и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству от комментариев воздержались.

Это уже вторая авария МиГ-29, состоящих на вооружении ВВС Египта: первый самолет был потерян 3 ноября 2018 г., тогда комиссия установила, что причиной крушения истребителя стали проблемы в его системе управления.
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Египетский контракт на МиГ-29М/М2 является одним из крупнейших авиационных контрактов последнего пятилетия: 46 машин обошлись ВВС Египта примерно в $2,5 млрд. Все они будут оснащены новейшими оптико-локационными станциями ОЛС-УЭ, подвесными прицельными контейнерами, а также малогабаритной станцией постановки радиоэлектронных помех МСП. Помимо этого ВВС Египта получили российские сверхзвуковые ракеты класса «воздух-поверхность» средней дальности Х-31 (разработки корпорации «Тактическое ракетное вооружение»).

Источник «Ведомостей» в системе ВТС полагает, что инцидент с МиГ-29 едва ли скажется на общем уровне сотрудничества Москвы и Каира в сфере оружейного экспорта, а сами стороны найдут взаимоприемлемые условия для урегулирования ситуации. При этом выполнение контракта будет продолжено, добавляет он.

Иван Сафронов

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