15:18 (мск), источник: Ведомости
В Египте разбился истребитель российского производства МиГ-29
Контракт по их поставкам продолжает выполняться.
В четверг, 5 декабря, в Египте при выполнении
Устанавливать причины аварии будет специальная комиссия ВВС Египта, российская сторона в ближайшее время вышлет в Каир своих специалистов, чтобы оказать содействие в расследовании, добавил один из собеседников. Представители «Рособоронэкспорта» (спецэкспортер российских вооружений) и Федеральной службы по
Египетский контракт на МиГ-29М/М2 является одним из крупнейших авиационных контрактов последнего пятилетия: 46 машин обошлись ВВС Египта примерно в $2,5 млрд. Все они будут оснащены новейшими
Источник «Ведомостей» в системе ВТС полагает, что инцидент с МиГ-29 едва ли скажется на общем уровне сотрудничества Москвы и Каира в сфере оружейного экспорта, а сами стороны найдут взаимоприемлемые условия для урегулирования ситуации. При этом выполнение контракта будет продолжено, добавляет он.
Иван Сафронов