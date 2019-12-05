Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Технология будущего: как роботов обучают слаженной работе в коллективе В этой единственной лаборатории, открытой для всех желающих, обучают роботов функционировать сообща
Фоторепортажи
10В Италии показали календарь Pirelli-2020
16Фотограф показал выразительные портреты птиц
16:51 (мск), источник: РИА Новости

Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что 56 белых медведей не могут по льду покинуть окрестности села Рыркайпий и остаются поблизости от людей, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

Источник: РИА "Новости"

«Почти все медведи худые. Среди них есть как взрослые, так и молодые звери, есть и самки с медвежатами разного возраста», — приводятся в сообщении слова руководителя «Медвежьего патруля» поселка Рыркайпий (Чукотка) Татьяны Миненко.

Новость
Ученые на Чукотке выясняют, кто написал «Т-34» на белом медведе

По данным «Медвежьего патруля» (программы WWF России), 56 медведей находятся рядом с поселком. Инспекторы патруля совершают объезды поселка, дежурят около детского сада и школы, чтобы избежать встреч людей и медведей. Все общественные мероприятия в поселке отменены. К разрешению ситуации подключилась администрация поселка и добровольцы.

Как отмечается в сообщении, одной из причин сложившейся ситуации могла стать необычайно теплая для начала декабря погода в районе Мыса Кожевникова, из-за чего лед у берега недостаточно прочный, поэтому медведи не могут покинуть окрестности села, как это обычно происходит.

«Если бы лед был достаточно крепким, медведи или хотя бы часть из них уже ушли бы в море, где могли бы охотиться на тюленя или морского зайца. А пока они будут искать еду вдоль берега. В поселки медведи тоже любят заходить — посмотреть, как люди живут, и в поисках еды. Поэтому остро встает вопрос обращения с отходами, особенно с пищевыми. Подобные ситуации становятся нормой. Так что к этому надо адаптироваться, чтобы не пострадали ни люди, ни медведи», — пояснил координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Михаил Стишов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США 'Авангард'
На Украине пригрозили Казахстану
Медведев объяснил Ивлеевой смысл закона об устойчивом Рунете
Фетисов раскритиковал «убивающих хоккей» блатных родителей
В ПФР рассказали, на сколько вырастут пенсии в следующем году
Фотограф показал заброшенные места со всей Европы (фото)
Назван главный цвет 2020 года
Путин вручил премию победителю конкурса «Доброволец России»
Здоровье
Познер рассказал о двойном исцелении от рака Телеведущий Владимир Познер дважды перенес рак, но каждый раз сумел победить опасную болезнь. Об этом он сообщил изданию StarHit.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере Шоумен ранее пошутил об артисте в своей программе «Вечерний Ургант»
Авто
В России — ажиотаж вокруг «Газелей», «Мерседесов» и «Октавии» Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам ноября 2019 года снизились на 6,4%
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
И как настроиться на роды? Я боюсь, я не готова... 311
О "Солнечных" детках. 262
Нехватка внимания или что я делаю не так? 152
Тайный Санта 124
Леди
Алсу опубликовала редкое фото с мужем после слухов о разводе Весной 2019-го в сети появились слухи о разрыве звезды и ее супруга.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь