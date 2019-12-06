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00:26 (мск), источник: РИА Новости

В Испании «оживили» женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часа

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Испанские медики реанимировали 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на шесть с половиной часов в результате переохлаждения, пишет газета Vanguardia.

Источник: РИА Новости

Инцидент с Одри Мэш и ее мужем в каталонских Пиренеях произошел еще 3 ноября, но врачи из клиники Vall d’Hebron в Барселоне рассказали об «исключительном случае» только в четверг.

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Пара совершала прогулку в горах, когда с наступлением непогоды женщина потеряла сознание. Супруг рассказал, что у нее отсутствовал пульс, дыхание и вообще признаки жизни. В момент прибытия спасателей температура тела Мэш опустилась до 18 градусов по Цельсию.

Для реанимации женщины в клинике была задействована система экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), с помощью которой сердечную деятельность все же удалось восстановить.

К удивлению медиков у женщины не наблюдалось каких-либо неврологических осложнений за исключением потери чувствительности пальцев, в результате чего ей пришлось купить новые брюки из-за возникших проблем с застегиванием пуговиц.

По словам сотрудника клиники Эдуарда Аргудо ключевым фактором для реанимации британки стало состояние ее мозга. «Наступило быстрое охлаждение мозга, и его потребность в кислороде резко снизилась еще до остановки сердца», — сказал он.

Отмечается, что случаи реанимации пострадавшего с настолько длительной остановкой сердца носят уникальный характер, в Испании такое произошло впервые.

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