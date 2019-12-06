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13:12 (мск), источник: РИА Новости

В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу

ДАМАСК, 6 дек — РИА Новости. Группа людей атаковала американскую военную базу на юго-востоке Сирии, передает государственный телеканал Al-Ikhbariya.

Источник: Reuters

Уточняется, что речь идет о незаконной базе США на нефтяном месторождении «Омар» на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

По данным СМИ, нападение совпало по времени с прибытием грузовиков с военной техникой.

«Американские оккупанты ответили на атаку артиллерийским обстрелом и светозвуковыми гранатами», — сообщает канал.

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Американское присутствие в Сирии

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГ*, причем в арабской республике действуют без разрешения властей страны и одобрения ООН.

Осенью — во время деэскалации из-за турецкой операции против курдов — Вашингтон объявил о выводе военных. Позже стало известно, что часть контингента не будет покидать нефтеносные районы.

Двенадцатого ноября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что окончательного решения о том, сколько военнослужащих США останется в Сирии, пока не принято. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли говорил, что речь может идти о 500−600 американцах.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

США остаются в Сирии
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7 ноября© Ньюстюб
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