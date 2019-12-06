13:12 (мск), источник: РИА Новости
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
ДАМАСК, 6 дек — РИА Новости. Группа людей атаковала американскую военную базу на
Уточняется, что речь идет о незаконной базе США на нефтяном месторождении «Омар» на
По данным СМИ, нападение совпало по времени с прибытием грузовиков с военной техникой.
«Американские оккупанты ответили на атаку артиллерийским обстрелом и светозвуковыми гранатами», — сообщает канал.
Американское присутствие в Сирии
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГ*, причем в арабской республике действуют без разрешения властей страны и одобрения ООН.
Осенью — во время деэскалации
Двенадцатого ноября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что окончательного решения о том, сколько военнослужащих США останется в Сирии, пока не принято. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли говорил, что речь может идти о 500−600 американцах.
*Террористическая организация, запрещенная в России.