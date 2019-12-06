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19:21 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до четырех, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуации.

Источник: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. По состоянию на пятницу открытого огня не наблюдается, продолжается тушение отдельных очагов тления конструкций здания. Сообщалось о трех погибших, 32 пострадавших и 12 пропавших без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания — неисправность электрооборудования и умышленный поджог.

«Всего в результате пожара погибли четыре человека», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате пожара в среду одна женщина умерла в больнице, второго человека обнаружили при проведении поисковых работ в четверг и тела двух погибших обнаружили в пятницу во время разбора завалов.

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