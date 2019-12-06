19:21 (мск), источник: РИА Новости
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех
КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до четырех, сообщила в пятницу
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. По состоянию на пятницу открытого огня не наблюдается, продолжается тушение отдельных очагов тления конструкций здания. Сообщалось о трех погибших, 32 пострадавших и 12 пропавших без вести.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим
«Всего в результате пожара погибли четыре человека», — говорится в сообщении.
По данным
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