21:17 (мск), источник: РИА Новости
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава «Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубаров сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Он подчеркнул, что акция «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» будет мирной.
Как уточнил Чубаров, дата проведения акции будет определена позже.
Целью акции он назвал помощь международным организациям осуществить принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности.
Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине. Присоединение к России поддержали более 95 процентов избирателей. Как подчеркнул президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
*Организация, запрещенная в России.