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21:17 (мск), источник: РИА Новости

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава «Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубаров сообщил о планах организации устроить поход на Крым.

Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что акция «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» будет мирной.

Как уточнил Чубаров, дата проведения акции будет определена позже.

Целью акции он назвал помощь международным организациям осуществить принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности.

Присоединение Крыма

Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине. Присоединение к России поддержали более 95 процентов избирателей. Как подчеркнул президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Москва считает невозможным обсуждение статуса полуострова в любом формате и на любой площадке.

*Организация, запрещенная в России.

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