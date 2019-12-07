В Минске оппозиция проводит акцию против интеграции с Россией

Одна из акций организована общественной кампанией «Свежий ветер»: организаторы призвали белорусов выстроиться в «живую цепь» вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка. Вдоль проспекта в центре Минска выстроились несколько цепочек, люди стоят, взявшись за руки.
За происходящим наблюдают сотрудники правоохранительных органов. Один из милиционеров предупредил участников, что акция не разрешена Мингорисполкомом, и призвал ее участников разойтись. Правоохранитель отметил, что граждане могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством.
Еще одна несанкционированная акция проходит на Октябрьской площади, возле Дворца Республики. К началу акции, которую координирует сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, на площади собрались несколько сотен человек, некоторые из них развернули традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, а также флаги Евросоюза, выступая тем самым за развитие контактов с ЕС.
Участники акции, число которых в течение часа значительно выросло, скандируют лозунги «Жыве Беларусь!» («Живет Белоруссия!») и «Незалежнасць» («Независимость»). Люди поднялись на ступени Дворца Республики. На площади присутствуют сотрудники милиции в штатском, они снимают присутствующих на камеры, но никого не задерживают. Участники акции объявили, что будут стоять на площади до вечера.
Как заявляли ранее представители оппозиции, акции приурочены к переговорам президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые должны пройти в субботу в Сочи.
Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям подверг критике заявления оппозиции о том, что власти «сдают» независимость, идя на интеграцию с РФ. Он подчеркнул, что Белоруссия никогда не подпишет интеграционные документы, которые могут принести ей вред. Лукашенко отмечал, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента. Белорусский лидер также неоднократно говорил о важности развития интеграции с РФ на равноправной основе и исполнения всех заключенных ранее договоренностей.
Восьмого декабря Белоруссия и Россия будут отмечать 20-летие договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В субботу, в преддверии юбилейной даты, президенты Белоруссии и России проведут в Сочи переговоры, посвященные союзным отношениям. Ожидается, что на рассмотрение глав двух государств будут вынесены дорожные карты по углублению интеграции, всего разрабатывалась 31 такая карта. При этом Лукашенко ранее заявлял, что Минск их не подпишет, если не будут решены принципиальные для Минска вопросы в экономике. В частности, белорусский президент отнес к ним поставки углеводородов, открытие «как следует» рынка РФ для белорусских товаров, снятие барьеров.