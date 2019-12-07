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21:33 (мск), источник: РИА Новости

Виновник ДТП в Нижнем Новгороде отказался от медосвидетельствования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Водитель, спровоцировавший ДТП с множеством пострадавших детей в Нижнем Новгороде, отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло в субботу в 17.30 на улице Горького. Водитель Toyota создал помехи для движения других машин и столкнулся с Audi, тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Пострадало десять девятиклассников, которые шли в театр, и двое сопровождавших их учителей.

Девять детей и взрослые были госпитализированы, одна из учительниц скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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В управлении ГИБДД РИА Новости сообщили, что ранее водитель Toyota лишался прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в настоящее время срок лишения истек.

«Водитель автомобиля Toyota отказался от прохождения медэкспертизы. Это, как минимум, подпадает под статью 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — рассказали РИА Новости в управлении ГИБДД по области.

Согласно федеральному Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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