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07:35 (мск), источник: ТАСС

СК задержал подозреваемого в совершении ДТП в Нижнем Новгороде

В результате ДТП погибла женщина и пострадали девять школьников.

ТАСС, 8 декабря. Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области сообщило о задержании подозреваемого в совершении крупного ДТП.

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников, в качестве подозреваемого в порядке ст. ст. 91−92 УПК РФ задержан 43-летний гражданин», — говорится в сообщении.

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