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12:00 (мск), источник: ТАСС

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

ТАМБОВ, 8 декабря. /ТАСС/. Глеб Чулков был задержан 16 октября по подозрению в мошенничестве.

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом по делу о мошенничестве, погиб утром в воскресенье, упав из окна квартиры на пятом этаже. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сегодня в 06:00 Глеб Чулков погиб. Он упал из квартиры матери на пятом этаже, где он жил последнее время, пока шло следствие», — сказал собеседник агентства.

Следственное управление СК по Тамбовской области начало проверку по факту смерти Чулкова, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ведомства Елена Кярсна.

«Факт смерти подтверждаем. Следственными органами регионального следственного управления СК России организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства его гибели», — сообщила Кярсна.

Чулков был задержан 16 октября по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества комплекса «Рассказовский рынок», который является государственной собственностью. Ему вменялась ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). По решению суда вице-губернатор был помещен под домашний арест.

Чулков возглавлял комитет по управлению имуществом Тамбовской области с 2004 года. В 2008 году он был назначен на должность заместителя главы администрации области.

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