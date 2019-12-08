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19:13 (мск), источник: Life.ru

Рэпер Juice WRLD умер в возрасте 21 года из-за сердечного приступа

Американский рэпер Juice WRLD ушёл из жизни в возрасте 21 года в результате сердечного приступа, заставшего музыканта в аэропорту Чикаго. Об этом сообщает портал TMZ.

Как уточняется, музыкант прилетел в Чикаго из Калифорнии. Очевидцы утверждают, что приступ начался, когда он шёл к выходу из аэропорта. Когда на место прибыли медики, он всё ещё был в сознании, однако несмотря на их усилия, спасти рэпера не удалось. Причина внезапного приступа уточняется.

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Известно, что молодому исполнителю исполнился 21 год 2 декабря. Последний альбом Juice WRLD Death Race for Love вышел в свет в марте 2019 года.

Как ранее писал Лайф, рэпер Джаред Хиггинс, более известный как Juice WRLD, стал лучшим новым исполнителем по версии Billboard Music Awards.

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