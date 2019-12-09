Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12

В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о десяти погибших. Личности четверых из них были установлены при опознании, погибшими оказались две сотрудницы колледжа, а также студент и студентка. В субботу в больнице скончался пожарный, принимавший участие в тушении.
«Всего результате пожара погибло 12 человек», — говорится в сообщении. Указывается, что в понедельник ночью во время разбора завалов спасатели обнаружили два тела.
По данным пресс-службы, в больницах остается девять пострадавших в результате пожара. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.