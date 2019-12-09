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16:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Украинский депутат расплачивается за российское посольство

Николая Рудьковского осудили на минимальный срок и взыскали нанесенный всеми нападавшими ущерб.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Мосгорсуд приговорил к двухлетнему сроку заключения бывшего министра транспорта Украины и бывшего депутата Верховной рады Николая Рудьковского, признанного виновным в нападении на посольство России (ч. 2 ст. 360 УК РФ) в Киеве. Осужденный, дело которого рассматривалось в особом порядке, уже вскоре выйдет на свободу, но при этом должен заплатить крупные суммы МИДу и компании «Согаз», страховавшей пострадавшее посольство.

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Гособвинение требовало для Николая Рудьковского шесть лет заключения. 14 июня 2014 года в Киеве активисты украинских националистических организаций «Правый сектор» (запрещен в РФ), «Азов» и других совершили нападение на посольство РФ. Они забросали здание камнями и факелами, а также повредили припаркованные рядом с ним автомобили дипломатов. В разгар нападения, как установил Следственный комитет России (СКР), на место событий приехал депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский, который швырнул в дипмиссию камень, а затем прокричал несколько лозунгов в поддержку активистов.

Как полагает следствие, целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами.

Следствие установило участников нападения, в том числе Рудьковского, которые были заочно арестованы судом и объявлены в международный розыск.

В сентябре 2018 года экс-депутат, у которого к тому времени возникли проблемы с правоохранительными органами Украины, был задержан в аэропорту Внуково и отправлен в СИЗО.

Находясь под следствием, Николай Рудьковский полностью признал свою вину, ходатайствовав об особом порядке рассмотрения своего уголовного дела.

Генпрокуратура против этого не возражала, тем более что подсудимый частично возместил ущерб, причиненный напавшими, выплатив 2 млн руб., имеет положительные характеристики и малолетних детей.

Приговорив экс-министра к общему режиму, Мосгорсуд взыскал с Рудьковского по гражданским искам в пользу МИД РФ 5 млн 750 тыс. руб. и страховой компании АО «Согаз» — 8 млн 279 тыс. руб.

Поскольку суд зачел Николаю Рудьковскому время нахождения под арестом из расчета — день в СИЗО за полтора в колонии общего режима, сидеть ему осталось около трех месяцев. Защитники осужденного отказались от комментариев. Впрочем, уже очевидно, что обжаловать приговор они не будут, так как Рудьковскому назначили срок ниже низшего предела.

Алексей Соковнин.

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