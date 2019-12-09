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17:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы рекордсмены по коррупции среди российских силовиков

Сотрудники МВД стали лидерами среди всех лиц, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию. Об этом в понедельник, 9 декабря, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По данным СКР, всего в нынешнем году перед судом предстали почти семь тысяч обвиняемых в коррупции. Среди них 752 сотрудника МВД, 181 сотрудник ФСИН, 84 сотрудника ФССП, 51 сотрудник МЧС, 34 сотрудника ФТС, 27 сотрудников СКР и девять сотрудников прокуратуры. Также под суд пошли 476 представителей органов местного самоуправления.

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Как отметила Петренко, среди обвиняемых оказались 308 лиц с особым порядком уголовного судопроизводства, в том числе 120 глав муниципальных образований, 50 адвокатов и шесть судей.

Всего в 2019 году в российские суды было направлено почти 6,5 тысячи уголовных дел о более чем 11,6 тысячи преступлений. Лидеры среди преступлений коррупционной направленности — это дача и получение взяток, мошенничество различных видов, а также присвоение и растрата.

9 декабря 2018 года Петренко также заявляла, что за последние 12 месяцев больше всего дел о коррупции было возбуждено против сотрудников МВД. Тогда к уголовной ответственности были привлечены 790 служащих из органов внутренних дел — на 38 полицейских больше, чем в нынешнем году.

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