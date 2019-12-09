Умер бывший председатель ФРС США Пол Волкер, победивший инфляцию

Волкер работал в министерстве финансов США при президентах Джоне Кеннеди, Линдоне Джонсоне и Ричарде Никсоне. Но наибольшую известность приобрел после назначения председателем ФРС: его кандидатуру в 1979 г. предложил Джимми Картер. Для экономики США 1970-е гг. стали десятилетием стагфляции. Экономика почти не росла, зато инфляция была высокой. Волкер решительно начал с ней бороться, резко повысив процентные ставки. В результате доходность 10-летних казначейских облигаций США взлетела почти до умопомрачительных по сегодняшним меркам 16%. Это ввергло экономику в рецессию, компании сократили миллионы рабочих мест. Из-за выросшей стоимости кредитов потребители перестали покупать недвижимость и автомобили, в строительной отрасли разразился кризис. К штаб-квартире ФРС ходили демонстрации протестующих.
Следующие руководители ФРС с помощью процентных ставок стремились достичь цели по инфляции, управляли инфляционными ожиданиями. А на рынке облигаций начался длящийся до сих пор бычий тренд: доходность 10-летних казначейских бумаг опустилась до 1,5%.
Волкер считался не только финансовым специалистом, но и моральным авторитетом.
После громких бухгалтерских скандалов в начале 2000-х гг. он возглавил попечительский совет Комитета по международным стандартам финансовой отчетности. В этом качестве он приезжал для консультирования правительства в Россию, где с 2004 г. компании должны были перейти на МСФО, и дал интервью «Ведомостям».
Волкера просили наблюдать за возвращением вкладов, которые швейцарские банки не выдали семьям жертв Холокоста. Он также возглавлял комиссию ООН по расследованиям нарушений, допущенных в ходе иранской программы «Нефть в обмен на продовольствие»: итоговый доклад содержал выводы о причастности к злоупотреблениям многих компаний и политиков в США, Европе и России.
После кризиса 2008 г. Волкер, которые еще в бытность председателем ФРС выступал против чрезмерного смягчения регулирования финансового сектора, возглавил Консультативную группу по восстановлению экономики при Бараке Обаме. При его участии было принято «правило Волкера», запретившее банкам торговать ценными бумагами на собственные средства.