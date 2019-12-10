07:57 (мск), источник: РИА Новости
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктику
МЕХИКО, 10 дек — РИА Новости. Чилийский
Такое решение принято по прошествии семи часов после того, как с экипажем была потеряна связь.
Силы ВВС Чили, а также национальные и иностранные самолеты и суда ведут в зоне происшествия поиски с целью спасения возможных выживших.
C-130 вылетел с базы «Чабунко» в городе
Самолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.
C-130 — американский
На вооружении ВВС Чили находятся семь самолетов данного типа.