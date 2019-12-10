Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
21«Огненный дракон» и «Ловец снов»: определены лучшие панорамные снимки года
7Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда
07:57 (мск), источник: РИА Новости

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктику

МЕХИКО, 10 дек — РИА Новости. Чилийский военно-транспортный самолет С-130 «Геркулес» с 38 людьми на борту, пропавший ранее с экранов радаров, признан разбившимся, сообщается на странице ВВС страны в Twitter.

Источник: AP 2019

Такое решение принято по прошествии семи часов после того, как с экипажем была потеряна связь.

Силы ВВС Чили, а также национальные и иностранные самолеты и суда ведут в зоне происшествия поиски с целью спасения возможных выживших.

Читайте также
Можно ли предотвратить падение самолета?

C-130 вылетел с базы «Чабунко» в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике в понедельник в 16.55 по местному времени (22.55 мск). На его борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир.

Самолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.

C-130 — американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолет США, стран НАТО и ряда других стран. На 2014 год является самым распространенным военно-транспортным самолетом в мире.

На вооружении ВВС Чили находятся семь самолетов данного типа.

 Стало ясно, как Россия может победить WADA
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Итоги саммита в Париже. О чем договорились Путин и Зеленский
Путин прокомментировал решение WADA о дисквалификации России
Чижов назвал русских самым несчастным народом в мире
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
Российские тюремщики избили заключенного до смерти
По Земле стремительно распространяются гигантские мертвые зоны
WADA раскрыло виды спорта, в которых россияне применяли допинг
Здоровье
Мать 5 лет не выпускает маленькую дочь из элитного роддома Ее мать считает, что ребенок смертельно болен.
Hi-Tech
Какие технологии СССР подглядел у Запада (даже «Ну, погоди!») «Волк и яйца» тоже в списке.
Кино
Семья поддержала Пугачеву на премьере киноверсии ее концерта Певица представила в Москве фильм о своем первом за десять лет концертном шоу
Авто
АВТОВАЗ выкупил у GM завод по выпуску Chevrolet Niva В дальнейшем внедорожник будут выпускать под маркой Lada, а компанию GM-АВТОВАЗ переименуют
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Жена Евгения Алдонина вышла в свет спустя две недели после родов Ольга с мужем и детьми посетила предновогодний праздник
Леди
Татьяна Навка повеселилась на вечеринке в шикарном бирюзовом платье Звезда выбрала наряд от российского дизайнера.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь