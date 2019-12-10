13:27 (мск), источник: РИА Новости
Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Суд в
Ранее суд признал Азимова виновным в участии в террористическом сообществе и вовлечении в террористическое сообщество своих знакомых, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.
«Приговорить Аброра Азимова к пожизненному заключению», — огласил председательствующий судья 2-го Западного окружного военного суда Андрей Морозов.
Все обвиняемые были знакомы между собой, поддерживали связь по телефону и интернету, где обсуждали детали готовящегося взрыва, подыскивали места совершения теракта, а также некоторые из них были соседями по квартире, где были найдены следы еще одного самодельного взрывного устройства.
Всего по делу о теракте в метро
Кроме того, как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, уголовное дело в отношении руководителей сообщества Сирожидина Мухтарова и Бобиржона Махбубова выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск.
Третьего апреля 2017 года около 14.40 в