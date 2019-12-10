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13:27 (мск), источник: РИА Новости

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге приговорил основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга в апреле 2017 года Аброра Азимова к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Ранее суд признал Азимова виновным в участии в террористическом сообществе и вовлечении в террористическое сообщество своих знакомых, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«Приговорить Аброра Азимова к пожизненному заключению», — огласил председательствующий судья 2-го Западного окружного военного суда Андрей Морозов.

Как установил суд, Аброр Азимов вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории РФ, вовлек в нее своих знакомых, а также держал связь с террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым и переводил ему деньги.

Все обвиняемые были знакомы между собой, поддерживали связь по телефону и интернету, где обсуждали детали готовящегося взрыва, подыскивали места совершения теракта, а также некоторые из них были соседями по квартире, где были найдены следы еще одного самодельного взрывного устройства.

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.

Кроме того, как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, уголовное дело в отношении руководителей сообщества Сирожидина Мухтарова и Бобиржона Махбубова выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск.

Третьего апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбарджон Джалилов, пострадало несколько десятков пассажиров метрополитена. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.

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