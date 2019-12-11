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02:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-главу «Мостовика» будут судить в третий раз

Олегу Шишову вменяют неуплату 415 млн руб. налогов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Омске завершено расследование очередного дела экс-директора и владельца НПО «Мостовик» Олега Шишова. Весной 2017 года основатель некогда крупнейшей в стране инфраструктурной компании вышел из колонии, где отбывал срок за растрату и другие преступления, и вскоре снова оказался под следствием. Правоохранители вменяют ему в вину неисполнение обязанностей налогового агента: удержанный с работников «Мостовика» НДФЛ в сумме свыше 415 млн руб. топ-менеджер, вместо того чтобы направить в бюджет, пустил на погашение кредитных обязательств НПО, по которым выступал поручителем. За налоговые махинации бывшему топ-менеджеру грозит до шести лет лишения свободы.

В Омске суд рассмотрит дело создателя научно-производственного объединения (НПО) «Мостовик» Олега Шишова. Предстоящий уголовный процесс станет третьим для бывшего топ-менеджера. В марте 2016 года Фрунзенский райсуд Владивостока приговорил его к трем годам колонии и штрафу 300 тыс. руб. за пособничество в растрате (ст. 33, ч. 4 ст. 160).

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Речь в уголовном деле шла о хищении свыше 1 млрд руб. при строительстве океанариума на острове Русский. В сентябре того же года Куйбышевский райсуд Омска признал его виновным в неуплате налогов на сумму свыше 478 млн руб., мошенничестве с бюджетными средствами почти на 526 млн руб. и к уже имеющемуся трехлетнему сроку добавил еще один год. Весной 2017 года господин Шишов вышел условно-досрочно на свободу.

Однако у следствия остались к нему вопросы. По словам старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по Омской области Ларисы Болдиновой, в 2018 году создателя «Мостовика» заподозрили в неисполнении обязанностей налогового агента (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ, санкция — до шести лет лишения свободы).

Как указывается в деле, в 2014 году топ-менеджер не перечислил в бюджет удержанный с работников «Мостовика» подоходный налог сумме около 415,4 млн руб.
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«Денежные средства обвиняемый направлял на погашение кредитных обязательств “Мостовика”, по которым сам выступал личным поручителем, предоставлял займы аффилированным организациям, производил расчеты с контрагентами», — установили следователи, опираясь на выводы двух судебно-бухгалтерских экспертиз.

В прокуратуре Омской области, которая изучала дело, добавили, что экс-глава «Мостовика» вину не признал, а ущерб не возместил. На этот раз задерживать бывшего топ-менеджера не стали, отпустив под подписку о невыезде.

Олег Шишов воздержался от комментариев. Адвокат Андрей Мотовилов заявил, что его клиент действовал исключительно в интересах предприятия и заказчиков, целью же было своевременно сдать объекты, которые возводил «Мостовик», среди которых были и олимпийские.

Отметим, что по предыдущим уголовным делам господин Шишов с обвинением соглашался, попросив провести судебный процесс по упрощенной процедуре (без исследования доказательств и вызова свидетелей). Этим можно объяснить столь мягкое наказание, которое ему в итоге было назначено в 2016 году.

Константин Воронов, Новосибирск

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