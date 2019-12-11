02:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Экс-главу «Мостовика» будут судить в третий раз
Олегу Шишову вменяют неуплату 415 млн руб. налогов.
В Омске завершено расследование очередного дела
В Омске суд рассмотрит дело создателя
Речь в уголовном деле шла о хищении свыше 1 млрд руб. при строительстве океанариума на острове Русский. В сентябре того же года Куйбышевский райсуд Омска признал его виновным в неуплате налогов на сумму свыше 478 млн руб., мошенничестве с бюджетными средствами почти на 526 млн руб. и к уже имеющемуся трехлетнему сроку добавил еще один год. Весной 2017 года господин Шишов вышел
Однако у следствия остались к нему вопросы. По словам старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по Омской области Ларисы Болдиновой, в 2018 году создателя «Мостовика» заподозрили в неисполнении обязанностей налогового агента (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ, санкция — до шести лет лишения свободы).
«Денежные средства обвиняемый направлял на погашение кредитных обязательств “Мостовика”, по которым сам выступал личным поручителем, предоставлял займы аффилированным организациям, производил расчеты с контрагентами», — установили следователи, опираясь на выводы двух
В прокуратуре Омской области, которая изучала дело, добавили, что
Олег Шишов воздержался от комментариев. Адвокат Андрей Мотовилов заявил, что его клиент действовал исключительно в интересах предприятия и заказчиков, целью же было своевременно сдать объекты, которые возводил «Мостовик», среди которых были и олимпийские.
Отметим, что по предыдущим уголовным делам господин Шишов с обвинением соглашался, попросив провести судебный процесс по упрощенной процедуре (без исследования доказательств и вызова свидетелей). Этим можно объяснить столь мягкое наказание, которое ему в итоге было назначено в 2016 году.
Константин Воронов, Новосибирск