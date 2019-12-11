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02:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В Петербурге арестован гендиректор «Метростроя» за присвоение и растрату

Генерального директора «Метростроя» Николая Александрова арестовали на два месяца, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Адвокат утверждал, что нахождение Александрова под стражей непременно приведет к банкротству предприятия и к 4 тыс. безработных. Но доказать суду, что коллапс точно случится, адвокаты не смогли», — сообщили в пресс-службе.

Суд отказался отпустить господина Александрова под залог в 25 млн руб. в виде недвижимости или поместить его под домашний арест. Отмечается, что он не признал вину.

Уголовное дело было возбуждено 6 декабря. Хищения, как считает следствие, производились путем заключения фиктивного договора на поставку сырья (нерудные материалы) под видом исполнения государственных контрактов при строительстве станций Фрунзенского радиуса метро. Как полагает следствие, сумма ущерба составляет не менее 178 млн рублей.

Ранее суд арестовал до 6 февраля Анатолия Болотова, гендиректора компании «Безопасные технологии и разработки» (БТР).

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