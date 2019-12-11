18:50 (мск), источник: Ведомости
Бывший заместитель директора «Росгеологии» получил 3,5 года колонии
Руслан Горринг признал вину в хищении 24,6 млн рублей.
235-й гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, признавшего вину в хищении 24,6 млн руб., сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Срок его наказания будет исчисляться с момента задержания — 8 марта 2019 г.
Адвокаты Горринга заявили о несоразмерности запрошенного прокурором наказания. Они просили суд назначить Горрингу минимально возможное наказание и заменить категорию преступления с тяжкого на средней тяжести.
Дело против Горринга завели несколько лет назад по статье о получении взятки, тогда его звали Руслан Ганжиев. Следователи считают, что будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, в 2009—2010 гг. он получил от предпринимателя 19 млн руб. за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в этом районе. После того как предприниматель перестал платить, Горринг потребовал от него 5 млн руб. В феврале 2011 г. Горринга задержали при получении денег. После дачи признательных показаний его отпустили под подписку о невыезде. Позже Горринг скрылся и был объявлен в розыск. В марте его задержали в московском аэропорту Внуково.
Горринг работал в «Росгеологии» с 2015 г. В январе 2019 г. министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга после появления в
Артем Гирш