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18:50 (мск), источник: Ведомости

Бывший заместитель директора «Росгеологии» получил 3,5 года колонии

Руслан Горринг признал вину в хищении 24,6 млн рублей.

235-й гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, признавшего вину в хищении 24,6 млн руб., сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Срок его наказания будет исчисляться с момента задержания — 8 марта 2019 г.

Адвокаты Горринга заявили о несоразмерности запрошенного прокурором наказания. Они просили суд назначить Горрингу минимально возможное наказание и заменить категорию преступления с тяжкого на средней тяжести.

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Дело против Горринга завели несколько лет назад по статье о получении взятки, тогда его звали Руслан Ганжиев. Следователи считают, что будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, в 2009—2010 гг. он получил от предпринимателя 19 млн руб. за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в этом районе. После того как предприниматель перестал платить, Горринг потребовал от него 5 млн руб. В феврале 2011 г. Горринга задержали при получении денег. После дачи признательных показаний его отпустили под подписку о невыезде. Позже Горринг скрылся и был объявлен в розыск. В марте его задержали в московском аэропорту Внуково.

Горринг работал в «Росгеологии» с 2015 г. В январе 2019 г. министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга после появления в Telegram-канале «Медиакиллер» видео его игрового стрима. На видео топ-менеджер угрожал другим игрокам, используя нецензурную брань, а также рассказывал о связях сотрудников ведомства. В конце марта гендиректор «Росгеологии» Роман Панов был досрочно отправлен в отставку в рамках «плановой ротации». Однако сам Панов не исключил, что на его увольнение повлиял арест Горринга.

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Артем Гирш

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