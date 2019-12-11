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23:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Из отставного танкиста не вышло министра обороны

17 лет проведет в колонии строгого режима бывший полковник-танкист Борис Вершинин, отличившийся в боевых действиях в Таджикистане и Чечне. Суд установил, что, являясь последователем скандально известного полковника ГРУ Владимира Квачкова, он участвовал в подготовке мятежа, должен был организовать захват УМВД двух областей и стать министром обороны в правительстве мятежников.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Всего три дня потребовалось 2-му Западному окружному военному суду, чтобы вынести приговор старшему воспитателю государственного бюджетного образовательного учреждения (ГБОУ) Москвы «Романовская школа» Борису Вершинину. Первое заседание, назначенное на понедельник в здании окружного военного суда, где собралось множество журналистов и наблюдателей, из-за нехватки мест было перенесено в Московский гарнизонный военный суд на Хорошевское шоссе. Там, дождавшись собравшихся, представитель Мосгорпрокуратуры зачитала обвинительное заключение по 10-томному уголовному делу полковника Вершинина.

Из обвинения следовало, что Следственным комитетом России и ФСБ доказана причастность подсудимого Вершина к деятельности террористической организации «Народное ополчение России», которая являлась преемницей запрещенного по решению Мосгорсуда «Народного ополчения России имени Минина и Пожарского» экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова.

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Об этом, по версии гособвинителя, свидетельствовали данные прослушек телефонных переговоров и полученные в ходе оперативно-разыскных мероприятий видеосъемки. Кроме того, на господина Вершинина дали показания двое свидетелей, один из которых ранее был приговорен Хамовническим райсудом Москвы к 10 годам лишения свободы строгого режима за аналогичную деятельность.

При этом гособвинитель подчеркнула, что Борис Вершинин возглавлял «военную вертикаль» ополчения и «после мятежа собирался стать министром обороны». Для начала же сторонники господина Вершинина, по словам гособвинителя, планировали захватить здания УМВД Брянской и Тверской областей. Готовя к захвату ополченцев, Борис Вершинин лично инструктировал их.

Старшего воспитателя «Романовской школы» гособвинитель назвала последователем бывшего полковника ГРУ Квачкова, получившего в феврале 2013 года 13 лет за организацию вооруженного мятежа. Надо отметить, что Верховный суд снизил срок его наказания до 8 лет, благодаря этому Владимир Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу.

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В ходе второго заседания суд поинтересовался, как относится господин Вершинин к обвинительному заключению. Отвечать подсудимый отказался, сославшись при этом на ст. 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. Его адвокат Алексей Скляренко заявил ходатайство о возврате уголовного дела в прокуратуру из-за «неустранимых препятствий» для его рассмотрения по существу. Однако суд его заявление отклонил, перейдя к прениям сторон, в ходе которых гособвинитель попросил для полковника Вершинина 16 лет лишения свободы по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

Защитник же вновь попросил суд вернуть дело прокурору. По его словам, «отработать захват двух УМВД, находящихся на значительном расстоянии друг от друга, с использованием лишь переписки в интернете, просто невозможно», а экспертизы аудио- и видеосообщений, из которых не ясны непосредственные участники якобы готовившегося мятежа, Следственным комитетом не проводились.

Несмотря на это, суд, вынося приговор, добавил от себя год к запрошенному для танкиста Вершинина сроку.

Адвокат Скляренко, который, по его словам, впервые за свою практику столкнулся со столь быстрым судебным разбирательством, которое проходило не в особом, а обычном порядке судопроизводства, собирается обжаловать приговор.

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