23:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Из отставного танкиста не вышло министра обороны
17 лет проведет в колонии строгого режима бывший
Всего три дня потребовалось 2-му Западному окружному военному суду, чтобы вынести приговор старшему воспитателю государственного бюджетного образовательного учреждения (ГБОУ) Москвы «Романовская школа» Борису Вершинину. Первое заседание, назначенное на понедельник в здании окружного военного суда, где собралось множество журналистов и наблюдателей,
Из обвинения следовало, что Следственным комитетом России и ФСБ доказана причастность подсудимого Вершина к деятельности террористической организации «Народное ополчение России», которая являлась преемницей запрещенного по решению Мосгорсуда «Народного ополчения России имени Минина и Пожарского»
Об этом, по версии гособвинителя, свидетельствовали данные прослушек телефонных переговоров и полученные в ходе
При этом гособвинитель подчеркнула, что Борис Вершинин возглавлял «военную вертикаль» ополчения и «после мятежа собирался стать министром обороны». Для начала же сторонники господина Вершинина, по словам гособвинителя, планировали захватить здания УМВД Брянской и Тверской областей. Готовя к захвату ополченцев, Борис Вершинин лично инструктировал их.
Старшего воспитателя «Романовской школы» гособвинитель назвала последователем бывшего полковника ГРУ Квачкова, получившего в феврале 2013 года 13 лет за организацию вооруженного мятежа. Надо отметить, что Верховный суд снизил срок его наказания до 8 лет, благодаря этому Владимир Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу.
В ходе второго заседания суд поинтересовался, как относится господин Вершинин к обвинительному заключению. Отвечать подсудимый отказался, сославшись при этом на ст. 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. Его адвокат Алексей Скляренко заявил ходатайство о возврате уголовного дела в прокуратуру
Защитник же вновь попросил суд вернуть дело прокурору. По его словам, «отработать захват двух УМВД, находящихся на значительном расстоянии друг от друга, с использованием лишь переписки в интернете, просто невозможно», а экспертизы аудио- и видеосообщений, из которых не ясны непосредственные участники якобы готовившегося мятежа, Следственным комитетом не проводились.
Несмотря на это, суд, вынося приговор, добавил от себя год к запрошенному для танкиста Вершинина сроку.
Адвокат Скляренко, который, по его словам, впервые за свою практику столкнулся со столь быстрым судебным разбирательством, которое проходило не в особом, а обычном порядке судопроизводства, собирается обжаловать приговор.
Юрий Сенаторов