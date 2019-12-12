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00:06 (мск), источник: ТАСС

На Кубани разбился вертолет Ми-28

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. В Минобороны РФ подтвердили информацию о падении ударного вертолета ВС РФ Ми-28Н в Краснодарском крае. К месту аварии для расследования направили Комиссию Главного командования ВКС. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«К месту аварии направлена комиссия Главного командования ВКС для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия», — сказали в ведомстве.

По информации источника, вертолет полностью разрушен, тела пилотов опознаны.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что военный вертолет Ми-28Н разбился в Краснодарском крае, экипаж не выжил.

«Экипаж не выжил», — сказал собеседник.

По его словам, вертолет нашли на территории воинской части.

«Нашли его. На территории воинской части. Туман сильный, зацепил землю — жесткая посадка», — сказал собеседник агентства.

Другой источник уточнил, что вертолет Ми-28Н «совершал учебно-тренировочный плановый полет».

«В результате крушения два человека погибли», — добавил он.

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