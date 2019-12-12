На Кубани разбился вертолет Ми-28

«К месту аварии направлена комиссия Главного командования ВКС для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия», — сказали в ведомстве.
По информации источника, вертолет полностью разрушен, тела пилотов опознаны.
Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что военный вертолет Ми-28Н разбился в Краснодарском крае, экипаж не выжил.
«Экипаж не выжил», — сказал собеседник.
По его словам, вертолет нашли на территории воинской части.
«Нашли его. На территории воинской части. Туман сильный, зацепил землю — жесткая посадка», — сказал собеседник агентства.
Другой источник уточнил, что вертолет Ми-28Н «совершал учебно-тренировочный плановый полет».
«В результате крушения два человека погибли», — добавил он.