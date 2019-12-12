Собственника «Зимней вишни» обязали выплатить семьям погибших 118 млн рублей

Решение суда основано на Градостроительном кодексе, согласно которому собственник, допустивший нарушения требований безопасности, обязан выплатить компенсацию до 3 млн рублей родственникам погибшего человека.
В сообщении отмечается, что несмотря на прямое указание закона, без суда АО «ККК» выплачивать данную компенсацию не захотело. В итоге суд обязал выплатить 118 млн рублей родственникам погибших. На рассмотрении находится еще несколько дел. Эти иски напрямую не связаны с уголовным делом, говорится в релизе.
Представитель общественного центра сообщила агентству «Интерфакс», что следующее заседание пройдет 30 декабря, в следующем году будут рассматриваться иски о возмещении морального вреда.
Ожидается, что выплаты могут быть произведены через месяц, в случае если ответчик не будет оспаривать решение суда.
Как сообщалось, ранее родственникам погибших и пострадавшим в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» было выплачено порядка 500 млн рублей, в том числе из федерального и областного бюджетов, а также средств собственника здания.
В ноябре 2018 года премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился выплатить пострадавшим в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово единовременное пособие в размере от 200 до 400 тыс. рублей.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.