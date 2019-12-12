Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Зеленский высказался о жителях Донбасса «У меня огромное количество друзей — жители Донбасса»
Фоторепортажи
25Скончался Юрий Лужков
23Удивительные заброшенные места со всей Европы
09:17 (мск), источник: Интерфакс

Собственника «Зимней вишни» обязали выплатить семьям погибших 118 млн рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Рудничный районный суд города Кемерово обязал АО «Кемеровский кондитерский комбинат» («ККК», собственник сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня») выплатить 30 родственникам погибших при пожаре в торговом комплексе компенсации сверх возмещения вреда. Об этом сообщает пресс-служба общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ «Зимняя вишня» в четверг.

Решение суда основано на Градостроительном кодексе, согласно которому собственник, допустивший нарушения требований безопасности, обязан выплатить компенсацию до 3 млн рублей родственникам погибшего человека.

В сообщении отмечается, что несмотря на прямое указание закона, без суда АО «ККК» выплачивать данную компенсацию не захотело. В итоге суд обязал выплатить 118 млн рублей родственникам погибших. На рассмотрении находится еще несколько дел. Эти иски напрямую не связаны с уголовным делом, говорится в релизе.

Читайте также
Руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» освобожден из СИЗО

Представитель общественного центра сообщила агентству «Интерфакс», что следующее заседание пройдет 30 декабря, в следующем году будут рассматриваться иски о возмещении морального вреда.

Ожидается, что выплаты могут быть произведены через месяц, в случае если ответчик не будет оспаривать решение суда.

Как сообщалось, ранее родственникам погибших и пострадавшим в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» было выплачено порядка 500 млн рублей, в том числе из федерального и областного бюджетов, а также средств собственника здания.

В ноябре 2018 года премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился выплатить пострадавшим в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово единовременное пособие в размере от 200 до 400 тыс. рублей.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Спонсорам строительства газопроводов РФ приготовили санкции
Врач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
На Камчатке считавшийся мертвым пенсионер пришел за пенсией
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Депутаты Госдумы поедут в Австралию за 5,5 млн рублей
В России заметили изменение украинской стратегии переговоров
На Кубани разбился вертолет Ми-28
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Ностальгия по нулевым: лучшие гаджеты эпохи Почти у каждого наверняка было хотя бы одно устройство из этого списка
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Горячие темы на Авто
Видели нового премьера? 118
Просрочка в магазинах 117
Как вы относитесь к мату в художественном творчестве? 103
Зарплата в конверте 92
Новости партнеров
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Дети
9-летний вундеркинд бросил университет: в этом винят родителей Лоран Симонс учился на кафедре электротехнических наук
Леди
88-летний актер сериала «Звездный путь» разводится с четвертой женой У пары был подписан брачный договор, а совместных детей у них нет.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь