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10:02 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв пожара в колледже в Одессе достигло 16 человек

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Число погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, по данным на 07:00 12 декабря, возросло до 16 человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Источник: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

Во время проведения поисковых работ обнаружены тела 14 погибших (тела девяти человек не идентифицированы). Всего в результате пожара погибли 16 человек. Пострадали 30 человек. В лечебных учреждениях остается восемь человек, говорится в сводке на сайте ведомства в четверг утром.

Накануне сообщалось о 13 погибших в результате пожара.

В настоящее время продолжаются работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания.

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К ликвидации последствий пожара привлечены более 200 человек и около 40 единиц техники.

Как сообщалось, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. На момент возгорания в здании находилось около 400 человек. В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

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