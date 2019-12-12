10:02 (мск), источник: Интерфакс
Число жертв пожара в колледже в Одессе достигло 16 человек
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Число погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и
Во время проведения поисковых работ обнаружены тела 14 погибших (тела девяти человек не идентифицированы). Всего в результате пожара погибли 16 человек. Пострадали 30 человек. В лечебных учреждениях остается восемь человек, говорится в сводке на сайте ведомства в четверг утром.
Накануне сообщалось о 13 погибших в результате пожара.
В настоящее время продолжаются работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания.
К ликвидации последствий пожара привлечены более 200 человек и около 40 единиц техники.
Как сообщалось, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и
По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.
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