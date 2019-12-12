Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
7Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
10:48 (мск), источник: Интерфакс

Подлодка частично затонула в Приморье по пути на утилизацию

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Выведенная из состава Тихоокеанского флота дизельная подлодка частично затонула по пути на утилизацию в Приморском крае. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

Источник: Alex Omen/CC BY 3.0

«В час ночи в четверг поступило сообщение о том, что в Приморье во время буксировки на утилизацию выведенной из состава Тихоокеанского флота дизельной подводной лодки неподалеку от залива Восток произошло касание дна кормовой частью подлодки. При этом носовая часть осталась в надводном положении», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что людей и топлива на борту подводной лодки нет, какие-либо угрозы отсутствуют.

Инцидент произошел по пути из Владивостока в Находку в месте, где глубина составляет 47 метров. При этом длина самой субмарины — 72 метра.

Буксир «Лазурит» Морспасслужбы сразу же после произошедшего встал на якорь и ждет решения Тихоокеанского флота о направлении к аварийной субмарине специального судна для организации аварийных и судоподъемных работ.

Новость
Крупнейшие катастрофы подводных аппаратов в СССР и России

В свою очередь отдел информации Тихоокеанского флота сообщил, что списанная подлодка буксировалась в Находку.

«В ноябре текущего года корпус субмарины в соответствии с подписанными документами передан в собственность акционерному обществу «Металло-перерабатывающий завод «Аскона», который и осуществлял буксировку бывшей подлодки на утилизацию в Находку», — говорится в сообщении.

Информированный источник сообщил агентству, что владельцы пока не обращались в ТОФ за помощью в подъеме лодки.

Затонувшая в 2003 году подлодка К-159

В ночь на 30 августа 2003 года атомная подводная лодка К-159, выведенная из боевого состава Северного флота в 1989 году, затонула в ночь на 30 августа 2003 года в Баренцевом море во время буксировки для утилизации на судоремонтный завод «Hерпа» в Снежногорске.

В штормовых условиях понтоны, с помощью которых проводилась буксировка, оторвались, и подлодка затонула в 3 милях северо-западнее острова Кильдин. Реакторы АПЛ перед буксировкой были приведены в ядерно-безопасное состояние.

Новость
Ядерные аварии в Баренцевом море

Hа борту субмарины находились десять членов экипажа сопровождения дивизиона «отстойных» атомных подводных лодок. Спасательной группе удалось спасти одного моряка и найти тела двух погибших — капитана 3 ранга Юрия Жадана и старшины 1 статьи Евгения Смирнова.

В двух реакторах, имеющихся на борту АПЛ, находятся стержни отработавшего ядерного топлива. По оценке экологов, «с учетом износа оборудования реакторов и корпуса подводной лодки ее следует считать одним из самых опасных объектов в Северном Ледовитом океане».

В июне-июле 2007 года в рамках международной программы сотрудничества в военной области по вопросам окружающей среды в Арктике (программа АМЕС) был проведен мониторинг радиационного фона в районе гибели АПЛ К-159, а также состояния самой лодки, который показал, что никаких негативных изменений в районе ее нахождения не произошло.

Читайте также
На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
В Москве прощаются с Юрием Лужковым (видео)
СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи
Россия ответила Германии на высылку своих дипломатов
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Число жертв пожара в колледже в Одессе достигло 16 человек
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Ностальгия по нулевым: лучшие гаджеты эпохи Почти у каждого наверняка было хотя бы одно устройство из этого списка
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Авто
ГИБДД хочет изымать автомобили у пьяных водителей Гаишники поддерживают предложение о конфискации машин у тех, кто повторно попался пьяным за рулем
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Помогите советом! 530
Кто кому должен? 410
Майонез!!! 285
Всё в одно лицо! 211
Леди
88-летний актер сериала «Звездный путь» разводится с четвертой женой У пары был подписан брачный договор, а совместных детей у них нет.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь