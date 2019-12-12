11:20 (мск), источник: Lenta.Ru
На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском произошел пожар, пострадали три человека. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. Информацию о возгорании также подтвердило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Собеседник агентства добавил, что в настоящее время крейсер стоит на ремонте в доке.
Сообщается, что площадь пожара на крейсере выросла до 120 квадратных метров. По данным собеседника агентства, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек. Он рассказал, что три человека пропали без вести — они находились в трюме, с ними не удается установить связь. По предварительным данным, пожар произошел
В августе на полигоне в Архангельской области в 30 километрах от Северодвинска произошел взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Устройство также загорелось. Пожар начался на корабле при проведении работ гражданскими специалистами. В результате взрыва погибли два специалиста Министерства обороны России, пострадали шесть человек — сотрудники ведомства и
Крейсер «Адмирал Кузнецов» был заложен на Черноморском судостроительном заводе в 1982 году. Он может нести более 50 летательных аппаратов, в состав его вооружения входят крылатые противокорабельные ракеты «Гранит», зенитный ракетный и