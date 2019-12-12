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11:20 (мск), источник: Lenta.Ru

На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском произошел пожар, пострадали три человека. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. Информацию о возгорании также подтвердило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Собеседник агентства добавил, что в настоящее время крейсер стоит на ремонте в доке.

Сообщается, что площадь пожара на крейсере выросла до 120 квадратных метров. По данным собеседника агентства, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек. Он рассказал, что три человека пропали без вести — они находились в трюме, с ними не удается установить связь. По предварительным данным, пожар произошел из-за сварочных работ, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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В августе на полигоне в Архангельской области в 30 километрах от Северодвинска произошел взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Устройство также загорелось. Пожар начался на корабле при проведении работ гражданскими специалистами. В результате взрыва погибли два специалиста Министерства обороны России, пострадали шесть человек — сотрудники ведомства и предприятия-разработчика.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» был заложен на Черноморском судостроительном заводе в 1982 году. Он может нести более 50 летательных аппаратов, в состав его вооружения входят крылатые противокорабельные ракеты «Гранит», зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы «Клинок» и «Каштан», а также система противолодочной обороны. В феврале «Адмирал Кузнецов» вернулся в Североморск из похода в Северное море. Во время похода он впервые в истории ВМФ применил палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. Как пишет «Интерфакс», во время похода крейсер потерял два палубных истребителя, аварии произошли при заходе на посадку.

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