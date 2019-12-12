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12:13 (мск), источник: Ведомости

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

В момент возгорания на корабле находились более 400 человек.

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На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском произошел пожар, в результате пострадали пять человек, двое пропали без вести, сообщили агентства «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Большинство из пострадавших отравились продуктами горения, один получил черепно-мозговую травму, сказал источник ТАСС в экстренных службах.

Позже информацию о пожаре подтвердила пресс-служба Центра судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК), в доке которого крейсер проходит ремонт. Представитель центра сообщил «Интерфаксу», что на крейсере находились более 400 человек. Данные о пострадавших и пропавших без вести он не подтвердил.

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Сообщение о возгорании на нижней палубе авианосца поступило в 10.49 мск. По предварительной информации, пожар возник в трюме крейсера из-за человеческого фактора, говорит источник «Ведомостей» в судостроительной отрасли: рабочие, проводившие огневые работы, не соблюдали необходимые меры безопасности, что привело к обширному возгоранию. Сейчас площадь пожара составляет 600 кв. м.

Возгорание охватило один из отсеков «Адмирала Кузнецова», там находились горюче-смазочные материалы, что осложняет тушение, пояснил собеседник «Ведомостей». С места ЧП были эвакуированы несколько рабочих, которые считались пропавшими без вести, их состояние удовлетворительное, поиски еще одного человека ведутся, уточнил он. Пока говорить о размере ущерба, нанесенного крейсеру, невозможно, говорит источник, близкий к Минобороны: после тушения пожара специалистам будет необходимо провести дефектацию (оценить состояние крейсера), а уже после определиться с порядком восстановительных работ.

По данным ОСК на 12.00, пожар еще продолжался. Точную информацию о пострадавших компания не раскрыла.

Состояние специалистов, эвакуированных с крейсера, удовлетворительное, один из них получил тяжелое отравление продуктами горения, говорит собеседник «Ведомостей» в судостроительной отрасли: из-за высокой температуры произошло оплавление оплетки кабелей, приведшее к появлению едкого дыма.

По словам сотрудника правоохранительных органов, в ближайшее время военные следователи планируют возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 347 УК РФ (повреждение военного имущества по неосторожности).

«Адмирал Кузнецов» — единственный российский тяжелый авианесущий крейсер, он был спущен на воду в 1987 г. и входит в состав Северного флота. Крейсер может базировать 28 самолетов и 24 вертолета. В 2017 г., когда судно возвращалось из Средиземного моря, где участвовало в сирийской кампании, произошла авария. Во время похода крейсер потерял два истребителя, которые разбились при заходе на посадку. После этого «Адмирал Кузнецов» прибыл в Североморск на ремонт. Осенью 2018 г. в плавучем доке ПД-50, где крейсер ремонтировался, произошла еще одна авария: случился сбой в подаче электричества, и плавдок резко ушел под воду, а на палубу судна рухнул 70-тонный башенный кран. В результате погиб один человек, несколько пострадали. После этой аварии судно перевели к причалу на ремонт в Мурманск.

Ангелина Кречетова, Иван Сафронов, Александр Воробьев

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