12:13 (мск), источник: Ведомости
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
В момент возгорания на корабле находились более 400 человек.
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском произошел пожар, в результате пострадали пять человек, двое пропали без вести, сообщили агентства «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Большинство из пострадавших отравились продуктами горения, один получил
Позже информацию о пожаре подтвердила
Сообщение о возгорании на нижней палубе авианосца поступило в 10.49 мск. По предварительной информации, пожар возник в трюме крейсера
Возгорание охватило один из отсеков «Адмирала Кузнецова», там находились
По данным ОСК на 12.00, пожар еще продолжался. Точную информацию о пострадавших компания не раскрыла.
Состояние специалистов, эвакуированных с крейсера, удовлетворительное, один из них получил тяжелое отравление продуктами горения, говорит собеседник «Ведомостей» в судостроительной отрасли:
По словам сотрудника правоохранительных органов, в ближайшее время военные следователи планируют возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 347 УК РФ (повреждение военного имущества по неосторожности).
«Адмирал Кузнецов» — единственный российский тяжелый авианесущий крейсер, он был спущен на воду в 1987 г. и входит в состав Северного флота. Крейсер может базировать 28 самолетов и 24 вертолета. В 2017 г., когда судно возвращалось из Средиземного моря, где участвовало в сирийской кампании, произошла авария. Во время похода крейсер потерял два истребителя, которые разбились при заходе на посадку. После этого «Адмирал Кузнецов» прибыл в Североморск на ремонт. Осенью 2018 г. в плавучем доке ПД-50, где крейсер ремонтировался, произошла еще одна авария: случился сбой в подаче электричества, и плавдок резко ушел под воду, а на палубу судна рухнул 70-тонный башенный кран. В результате погиб один человек, несколько пострадали. После этой аварии судно перевели к причалу на ремонт в Мурманск.
Ангелина Кречетова, Иван Сафронов, Александр Воробьев