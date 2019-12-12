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16:40 (мск), источник: РИА Новости

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Источник: РИА Новости

«Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета», — написал глава МВД в Twitter.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

Главной версией убийства журналиста следствие считает месть за профессиональную деятельность.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июля 2019 года — в третью годовщину убийства — потребовал от генпрокурора, главы МВД, председателей Нацполиции и СБУ доложить о ходе расследования. После закрытого совещания глава государства, не называя деталей, выразил надежду, что в расследовании «будет результат».

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