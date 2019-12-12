16:40 (мск), источник: РИА Новости
На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета
КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета», — написал глава МВД в Twitter.
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет Шеремет жил в Киеве, работал в
Главной версией убийства журналиста следствие считает месть за профессиональную деятельность.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 июля 2019 года — в третью годовщину убийства — потребовал от генпрокурора, главы МВД, председателей Нацполиции и СБУ доложить о ходе расследования. После закрытого совещания глава государства, не называя деталей, выразил надежду, что в расследовании «будет результат».