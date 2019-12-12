21:10 (мск), источник: ТАСС
Один из военных погиб в ходе ликвидации пожара на «Адмирале Кузнецове»
В результате происшествия пострадали 12 человек.
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«На месте пожара обнаружено тело погибшего. Судьба двух человек остается неизвестной», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что число пострадавших составляет 12 человек.
«В ходе ликвидации очага задымления один из военнослужащих Северного флота погиб. Поиск офицера из состава службы живучести корабля продолжается», — сказали в
На флоте уточнили, что
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманске, возник в четверг утром. По предварительной информации, пожар произошел в трюме первого энергоотсека, пожарным удалось избежать перехода огня в другие отсеки корабля. Причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.