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06:47 (мск), источник: РИА Новости

При пожаре на Алтае погибли шесть человек, включая детей

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в Завьяловском районе Алтайского края, сообщили РИА в пресс-службе МЧС РФ.

«При тушении пожара на улице Первомайская в населенном пункте Глубокое обнаружены тела шести человек — двое взрослых и четверо детей», — сказал собеседник агентства.

К тушению привлекались 6 человек и три единицы техники. Обстоятельства возгорания и гибели людей выясняются.

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