06:47 (мск), источник: РИА Новости
При пожаре на Алтае погибли шесть человек, включая детей
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в Завьяловском районе Алтайского края, сообщили РИА в
«При тушении пожара на улице Первомайская в населенном пункте Глубокое обнаружены тела шести человек — двое взрослых и четверо детей», — сказал собеседник агентства.
К тушению привлекались 6 человек и три единицы техники. Обстоятельства возгорания и гибели людей выясняются.