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12:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей. Об этом «Ъ» сообщила представитель инициативной группы родителей пациентов, автор петиции на change.org.

Источник: Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

«Через неделю ему должен был исполниться год. У него не выдержало сердце. Шесть недель, которые ему то гемодиализ не делали, то еще что-то не делали, не прошли даром», — рассказала «Ъ» Марина Десятская.

Роман и его брат-близнец Виталий с матерью находились в последнее время в больнице Святого Владимира. Туда Роман был перевезен из РДКБ, где находился после выписки из НЦЗД после отстранения от работы в центре трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги Надежды Бабенко. Виталий был доставлен в больницу в Москве с Сахалина после того, как в Минздраве заявили, что взяли ситуацию под контроль и с руководством НЦЗД создали там отдел трансплантации.

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Напомним, глава НЦЗД Андрей Фисенко в сентябре сообщил Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко, что их не будут оформлять на полную ставку в учреждении из-за претензий к применяемому ими для иммуносупрессии препарату (используется для профилактики отторжения трансплантата) — алемтузумабу: его нет в протоколах Минздрава, относящихся к пересадкам органов. Официально же прекращение сотрудничества с врачами в центре и Минздраве объяснили целями сохранения постоянного кадрового потенциала, в связи с чем решено было отказаться «от внешних совместителей». При этом в феврале 2019 года Михаил Каабак и Надежда Бабенко договорились с НЦЗД о расширении действовавшей тогда программы трансплантации почек у детей с четырех до 40 операций в год. К моменту прекращения работы в НЦЗД врачи провели 23 трансплантации.

Отметим, что Михаил Каабак является одним из немногих в России врачей, проводящих трансплантацию почек детям с малым весом — до 10 кг. 26 ноября 2019 в Минздраве заявили, что достигнуто решение о том, что Михаил Каабак и Надежда Бабенко вернутся на работу в НЦЗД, а 27 ноября стало известно о смерти годовалой Насти Орловой, прооперировать которую планировалось до конца 2019 года.

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Близнецам Кузнецовым планировалась родственная пересадка почек — от отца и матери.

Роман Кузнецов, как и Анастасия Орлова, был одним из тех десяти детей, которым, как говорил Михаил Каабак, пересадка была необходима как можно быстрее. Мать Романа и Виталия Дарья Кузнецова также размещала на сайте change.org петицию с просьбой спасти своих сыновей, отмечая, что у Романа «счет идет на минуты».

«У нас всех шок, — сказала Марина Десятская.— Одно дело ты понимаешь, что ребенок не справился, но он боролся за свою жизнь, другое дело, когда понимаешь, что он боролся еще и с решением чужого дяди».

Отметим, что в пятницу, 13 декабря, для тех пациентов Михаила Каабака, кто ждал органа от посмертного донора, появилась почка: в настоящее время врачи оперируют мальчика.

Валерия Мишина

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