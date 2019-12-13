В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его

По версии следствия, ребенок направлялся в музыкальную школу, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Он заявил, что дружит с матерью девочки и хочет сделать сюрприз и дождаться подругу у нее дома.
Девочка вернулась домой, открыла злоумышленнику дверь и оставила его в квартире, заперев дверь ключом. По дороге в музыкальную школу она позвонила матери и рассказала о сюрпризе.
Женщина позвонила в полицию и вместе с коллегами побежала домой. Группа немедленного реагирования задержала мужчину, когда он складывал в пакет технику. Добычей могли стать ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые изделия, коллекция юбилейных монет.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п.а ч.3 ст. 158 УК РФ (попытка кражи). Задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.