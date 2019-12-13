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15:09 (мск), источник: РИА Новости

В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Коми.

Источник: РИА Новости

По версии следствия, ребенок направлялся в музыкальную школу, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Он заявил, что дружит с матерью девочки и хочет сделать сюрприз и дождаться подругу у нее дома.

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Девочка вернулась домой, открыла злоумышленнику дверь и оставила его в квартире, заперев дверь ключом. По дороге в музыкальную школу она позвонила матери и рассказала о сюрпризе.

Женщина позвонила в полицию и вместе с коллегами побежала домой. Группа немедленного реагирования задержала мужчину, когда он складывал в пакет технику. Добычей могли стать ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые изделия, коллекция юбилейных монет.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п.а ч.3 ст. 158 УК РФ (попытка кражи). Задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

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