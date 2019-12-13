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15:40 (мск), источник: Интерфакс

Спасатели нашли тело второго погибшего на «Адмирале Кузнецове»

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU — Спасатели обнаружили на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» тело второго погибшего от пожара, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Источник: Североморск

«На второй палубе найдено тело. Личность погибшего еще не установлена», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, при ликвидации пожара погиб офицер службы живучести корабля, шел поиск еще одного офицера.

Кроме того, как сообщали в пресс-службе Северного флота, при тушении пожара на авианосце продуктами горения отравились 10 военных, им оказана медпомощь.

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В четверг, 12 декабря, утром на авианосце «Адмирал Кузнецов», который проходит ремонт на заводе в Мурманске, произошел пожар. Его тушили сутки. Пожар возник во время сварочных работ.

Причиной пожара мог стать человеческий фактор, сообщил «Интерфаксу» накануне глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание. Демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости, или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были. Человеческий фактор», — сказал Рахманов.

Расследовать причины пожара на авианосце будет межведомственная комиссия. В ее работе примет участие ОСК,

По факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

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