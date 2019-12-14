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10:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Братьям Магомедовым собирают новое ОПС

Из скрывшихся за границу бизнесменов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Тверской райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство МВД, определил под заочный арест генерального директора и владельца ООО «ГК “Инфраструктура”» Мурата Тарчокова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, скрывшийся за границу бизнесмен мог быть причастен к хищениям около 1,5 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на реконструкцию аэропорта и строительство трассы.

Перед началом заседания, увидев в зале журналистов, адвокат Ольга Смирнова, назначенная представлять интересы Мурата Тарчокова, попыталась перевести слушание в закрытый режим. Но поскольку аргументов у нее не оказалось, судья Ксения Панова соответствующее ходатайство отклонила.

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Тогда защитница, ни разу не видевшая своего клиента и не общавшаяся с ним, заявила, что даже из бумаг, поступивших в суд, можно сделать вывод о незаконности следственных действий в отношении ее клиента. В частности, она обратила внимание на то, что в постановлении о предъявлении обвинения господину Тарчокову отсутствует подпись защитника. Претензий было так много, что судья поинтересовалась у защитницы: «Вы отказываетесь участвовать в данном деле?» Услышав «нет», приобщила к делу документы, на которые обратила внимание адвокат.

Следователь следственного департамента МВД Олег Кистанов рассказал, что уголовное дело в отношении Мурата Тарчокова было возбуждено в августе этого года. Тогда же его объявили в федеральный розыск, а не найдя, заочно обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере) УК.

По версии следствия, господин Тарчоков выступал одним из организаторов хищений около 1,2 млрд руб. в ходе второй очереди реконструкции аэропорта Храброво в Калининградской области.

Кроме того, полагает следствие, он являлся соучастником хищений около 300 млн руб. при строительстве участка Чуйского тракта.

Ранее в МВД господина Тарчокова называли «доверенным лицом» директора компании «Глобалэлектросервис» Эльдара Нагаплова, который также выступал организатором хищений. Отметим, что именно с расследования деятельности топ-менеджеров этой компании при строительстве стадиона «Балтика» в Калининграде и началось масштабное расследование в отношении братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых и подконтрольных им структур.

Объявив господина Тарчокова в международный розыск, следователь обратился с ходатайством о его заочном аресте в суд, мотивировав это, в частности, тем, что обвиняемый вывел за границу крупные суммы денежных средств, которые может использовать для оказания давления на еще не установленных следствием участников ОПС.

Олег Кистанов отметил, что сейчас по делу обвиняемыми проходят 16 человек.
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Последними в конце сентября, также заочно, были арестованы объявленные в международный розыск бывший директор Подольского электромеханического завода Мурман Закарадзе и один из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладелец литовского банка Snoras Давид Каплан, которого следствие считает доверенным лицом братьев Магомедовых. Господам Закарадзе и Каплану, кстати, также вменили хищения в Храброво, а еще при строительстве участка железной дороги Кызыл—Курагино.

Прокурор следователя поддержал, а вот адвокат Смирнова снова заявила о нарушении МВД прав своего доверителя, которого, по ее версии, должным образом даже не известили о следственных действиях. На последовавшее вскоре решение судьи это никак не повлияло — господин Тарчоков был арестован на два месяца с момента возможного задержания на территории России или выдачи из-за границы. Братья Магомедовы между тем знакомятся с материалами своего законченного дела, в котором более тысячи томов.

Алексей Соковнин

Преступное сообщество и хищения: братьям Магомедовым предъявлены обвинения
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12 мая 2018© Ньюстюб
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