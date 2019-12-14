10:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Братьям Магомедовым собирают новое ОПС
Из скрывшихся за границу бизнесменов.
Тверской райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство МВД, определил под заочный арест генерального директора и владельца ООО «ГК “Инфраструктура”» Мурата Тарчокова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, скрывшийся за границу бизнесмен мог быть причастен к хищениям около 1,5 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на реконструкцию аэропорта и строительство трассы.
Перед началом заседания, увидев в зале журналистов, адвокат Ольга Смирнова, назначенная представлять интересы Мурата Тарчокова, попыталась перевести слушание в закрытый режим. Но поскольку аргументов у нее не оказалось, судья Ксения Панова соответствующее ходатайство отклонила.
Тогда защитница, ни разу не видевшая своего клиента и не общавшаяся с ним, заявила, что даже из бумаг, поступивших в суд, можно сделать вывод о незаконности следственных действий в отношении ее клиента. В частности, она обратила внимание на то, что в постановлении о предъявлении обвинения господину Тарчокову отсутствует подпись защитника. Претензий было так много, что судья поинтересовалась у защитницы: «Вы отказываетесь участвовать в данном деле?» Услышав «нет», приобщила к делу документы, на которые обратила внимание адвокат.
Следователь следственного департамента МВД Олег Кистанов рассказал, что уголовное дело в отношении Мурата Тарчокова было возбуждено в августе этого года. Тогда же его объявили в федеральный розыск, а не найдя, заочно обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере) УК.
Кроме того, полагает следствие, он являлся соучастником хищений около 300 млн руб. при строительстве участка Чуйского тракта.
Ранее в МВД господина Тарчокова называли «доверенным лицом» директора компании «Глобалэлектросервис» Эльдара Нагаплова, который также выступал организатором хищений. Отметим, что именно с расследования деятельности
Объявив господина Тарчокова в международный розыск, следователь обратился с ходатайством о его заочном аресте в суд, мотивировав это, в частности, тем, что обвиняемый вывел за границу крупные суммы денежных средств, которые может использовать для оказания давления на еще не установленных следствием участников ОПС.
Последними в конце сентября, также заочно, были арестованы объявленные в международный розыск бывший директор Подольского электромеханического завода Мурман Закарадзе и один из руководителей ООО «Стройновация»,
Прокурор следователя поддержал, а вот адвокат Смирнова снова заявила о нарушении МВД прав своего доверителя, которого, по ее версии, должным образом даже не известили о следственных действиях. На последовавшее вскоре решение судьи это никак не повлияло — господин Тарчоков был арестован на два месяца с момента возможного задержания на территории России или выдачи
Алексей Соковнин