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01:08 (мск), источник: РИА Новости

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.

Источник: РИА Новости

«В ходе расследования уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым… задержана экс-прокурор Затеречного района города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания Ольга Швецова», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Швецова в 2012 году на встрече с Гагиевым в Москве «заказала» убийство бывшего мужа ее сестры — следователя Александра Леонова. В сентябре того же года Леонов был убит бандой Гагиева в Москве, отмечает СК.

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«Следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавляется в сообщении.

Преступная организация, созданная уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников, полагает СК. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, среди которых были силовики, чиновники и бизнесмены.

Преступления, по информации следствия, совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии. По данным СК, самые резонансные из них — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

Ряд участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Самого Гагиева в 2015 году задержали в Австрии и экстрадировали в Россию в 2018-м, его ждет суд.

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